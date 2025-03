Country & Western Friends Kötz weiterhin mit kultureller Vielfalt unterwegs

„Mache das, was Du liebst.“ Dieses Zitat stammt von Johnny Cash, einem der größten Country-Sänger aller Zeiten. Peter Wroblewski hat sich den Spruch zu Herzen genommen und lebt und führt seit nunmehr 42 Jahren die Geschicke des Kötzer Country Clubs. Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung konnte er den Teilnehmern über ein erfreuliches Jahr 2024 mit vielen musikalischen Leckerbissen und weiterhin stabiler finanzieller Lage berichten. Rund 135 Mitglieder, von Hamburg bis ins Allgäu und vom Bayerischen Wald bis ins Ruhrgebiet, Frankreich und der Schweiz unterstützen den Verein derzeit mit ihren Mitgliedsbeiträgen.

1. Kassiererin Sonja Mayer konnte von einem stabilen Kassenstand berichten. Kassierer und Vorstandschaft wurden von der Versammlung einstimmig entlastet und Wahlleiter Frank Sauer hatte es danach leicht, denn die aktuelle Vorstandschaft stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig in den jeweiligen Ämtern bestätigt.

Musikalisch startet die Konzertsaison 2025 am 25. April. Mit „My Darling Clementine“ kommt ein großartiges Duo aus England erneut ins Kulturgewächshaus Birkenried. Am 10. Mai steht im Pfleghof Langenau ein besonderes Tribute-Konzert auf dem Programm. Unter dem Motto „To Live Is To Fly“ erinnern Markus Rill, Mr Jones und Robert Hasleder an den legendären texanischen Songwriter Townes van Zandt. Der kanadische Fiddle-Champion Scott Woods gastiert am Samstag, 31. Mai, um 20 Uhr mit seiner Band in Birkenried. Eine Country & Dance Night steigt am Samstag, 21. Juni, im Landgasthof Jehle in Limbach mit der Kölner Formation „Hillbilly Deluxe“. Ein weiteres Highlight des Vereins ist das international besetzte Bluegrass Music Festival, welches heuer Musiker aus den USA, Holland, Finnland und Deutschland auf die „Bluegrass-Bühne“ im Kulturgewächshaus Birkenried bringt. Das Festival ist am Samstag bereits ausgebucht. Weitere Infos und Reservierungen zu allen Konzerten findet man auf der Homepage des Vereins unter www.cwf-koetz.de