CSU Kötz hat jetzt eine stellvertretende Vorsitzende

In der diesjährigen Ortshauptversammlung der CSU Kötz stand die Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt. Dabei bewiesen die Mitglieder sowohl ihre Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit als auch die Bereitschaft, neue Kräfte in die Führungsriege einzubinden. Die Mitglieder bestätigten den bisherigen Vorsitzenden Stefan Butt einstimmig in seinem Amt. Damit bleibt er weiterhin die zentrale Figur der Ortsgruppe. Ein bedeutender Wechsel fand im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden statt.

Dr. Dr. Wolfgang Stolle, der das Amt viele Jahre lang innehatte, gab seine Position an Michaela Hus ab. Die ehemalige Schriftführerin wird künftig gemeinsam mit Michael Seitz als stellvertretende Vorsitzende die Geschicke der Ortsgruppe lenken. Wolfgang Stolle bleibt dem Vorstand jedoch erhalten und wird als Beisitzer seine Erfahrung einbringen. Schatzmeisterin Alexandra Butt wurde von den Mitgliedern erneut in ihrem Amt bestätigt und wird weiterhin für die finanziellen Angelegenheiten der CSU Kötz verantwortlich zeichnen. In das Amt des Schriftführers wurde Alois Gast gewählt, der bisher als Beisitzer fungierte und auch im Gemeinderat vertreten ist.

Matthias Kotter und Tobias Schmid werden zu Beisitzern gewählt

Die Beisitzer-Riege wurde ebenfalls erweitert: Neben Maria Stolle, die wie alle bisherigen Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt wurde, werden künftig auch Matthias Kotter und Tobias Schmid als neue Beisitzer aktiv die Arbeit des Teams unterstützen. Gewählt wurden auch die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung. Die Versammlung bot außerdem Gelegenheit, auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurückzublicken. Vorsitzender Stefan Butt stellte dabei die aktuellen Mitgliederzahlen vor und präsentierte einen umfassenden Überblick über die Arbeit der CSU Kötz. Mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften blicke die CSU Kötz optimistisch in die Zukunft. (AZ)