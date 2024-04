Die „Countries“ aus Kötz bieten wieder hochkarätige Konzerte

Die Country- und Western Friends haben dieses Jahr einiges vor. In die Freude auf die neue Konzert-Saison mischt sich Trauer um ein langjähriges Mitglied.

Seit nunmehr 42 Jahren leitet Präsident Peter Wroblewski die Geschicke der Country & Western Friends Kötz. Bei der kürzlichen Mitgliederversammlung berichtete er den anwesenden Mitgliedern wieder erfreuliches vom abgelaufenen Vereinsjahr 2023. Zugleich gab es aber auch traurige Nachrichten.

Eine Woche zuvor eröffnete der rührige Verein das Jahr musikalisch mit dem Premierenkonzert von Trapper Schoepp & The Shades im Pfleghof Langenau. Knapp 150 Mitglieder, von Hamburg bis Oberstdorf, vom Bayerischen Wald bis zum Ruhrgebiet, Frankreich, und der Schweiz unterstützen den Verein derzeit mit ihren Beiträgen. Mittels einer umfangreichen Bildershow ließ Wroblewski die Konzerte und geselligen Veranstaltungen des Vereins nochmals Revue passieren und gab auch einen Ausblick auf die anstehenden Konzertveranstaltungen in diesem Jahr.

Diese Konzerte plant der Club aus Kötz in diesem Jahr

Am 13. April ist der Kötzer Verein wieder als Partner der Volkshochschule Ehingen, bei der Ausrichtung der 26. Bluegrass & Country Night in der Lindenhalle Ehingen aktiv. Bei der Veranstaltung anlässlich des St. Patricks Day sind auch wieder irische und angloamerikanische Klänge und Tänze zu erleben.

Eine Woche später, am 20. April gastiert der Singer-Songwriter Mr. Jones im Clublokal, der Sportgaststätte in Großkötz. Zum Muttertag präsentiert der Verein dann die kanadische „Lonesome Ace Stringband“ im Rahmen der Sonntagsmatinee im Kulturgewächshaus Birkenried.

Nach einer längeren Pause sind dann am 1. Juni Eric Brace & Thomm Jutz aus Nashville wieder in Kötz zu Gast. Dazu kommt das Trio „Walk The Line“ aus Ehingen. „Armano“ heißt der Support Act am 29. Juni für den amerikanischen Country-Star Bob Wayne, der mit seiner Band „Outlaw Carnies“ im Kulturgewächshaus Birkenried zu erleben ist. Die Kulturoase Birkenried ist auch zum 15. Mal Austragungsort für das Bluegrass Music Festival des Kötzer Country Club, welches vom 6. bis 8. September über die Bühne geht. Für Freitag und Samstag sind nur noch wenige Sitzplätze verfügbar.

Trauer um Country Sänger Mandy Strobel aus Ulm

Mit großer Betroffenheit haben die Country Freunde vom Tod ihres langjährigen Mitglieds Mandy Strobel aus Ulm erfahren. Am Karsamstag ist der Country Sänger im Alter von fast 75 Jahren verstorben. Über viele Jahre war „Mandy“, mit bürgerlichem Namen Hermann Strobel auch aktiv im Vorstand des Vereins tätig. Strobel nahm einige CD (u.a. im legendären SUN-Studio in Memphis auf) und war mit seiner Stimme, die der von seinem Idol Johnny Cash sehr ähnelte, ein Glücksfall für die traditionelle Country Music in Deutschland. Den Country & Western Friends Kötz und seinen zahlreichen Fans wird „Mandy“ für immer in guter und dankbarer Erinnerung bleiben. (AZ)