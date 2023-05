Kötz

12:00 Uhr

Die Gemeinde Kötz will mit den Bürgern die Wärmewende schaffen

Die Alois-Kober-Grundschule in Kötz wird mit Erdgas geheizt. Die Gemeindeverwaltung sucht nach umweltfreundlichen Alternativen.

Plus Die Günztalhalle und die Schule in Kötz sind die größten Herausforderungen für eine umweltfreundlichere Energieversorgung. Jetzt wurde eine Planung beauftragt.

Von Wolfgang Kahler

Der Wechsel zu umweltfreundlicher und Ressourcen schonender Energieversorgung ist nicht nur für Privatpersonen eine Herkulesaufgabe. Auch auf die Kommunen kommen erhebliche Belastungen zu. Für einen vierstelligen Betrag entwickelt die Energie Schwaben für die Kommune ein Konzept für eine zukunftsorientierte Wärmewende. Dabei ist die Mithilfe der Bürger gefragt.

Das Heizungsgesetz, das geringere Umweltbelastung und Energieversorgung sicherstellen soll, "macht viel Sorge. Wir stoßen damit oft an unsere Leistungsgrenzen", sagt Sabine Ertle gegenüber unserer Redaktion. In Kötz würde derzeit vor allem Gas als Energiequelle genutzt. Die Frage sei nun, welche Alternativen es dafür gebe, zumal die Kommune eine Versorgung über Pellet- oder Hackschnitzelheizung ablehne. Als besondere Herausforderung in Kötz sieht Sabine Ertle die mittlerweile 40 Jahre alte Günztalhalle und die benachbarte Schule, beide mit Erdgas beheizt. Seit Jahren werde für diese Gebäude nach einer Lösung beispielsweise mit einer Nahwärmeversorgung gesucht. Das Angebot der Energie Schwaben (bisher Erdgas Schwaben) für kleinere Kommunen könne Kötz einen Leitfaden geben, wie die Wärmewende geschafft werden kann, hofft die Bürgermeisterin.

