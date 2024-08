Sexueller Missbrauch am eigenen Kind: Frau aus Kötz vor Gericht

Es ist der 25. Oktober 2021 als eine Mutter auf einer Geburtstagsfeier in der Wohnung des Kindsvaters in Dillingen ihren 13-jährigen, geistig behinderten Sohn sexuell missbraucht haben soll. Zwei Gäste der Feier und Freunde des ehemaligen Paares sagen aus, was sie an diesem Abend beobachtet haben. Die heute 40-jährige Frau aus Kötz musste sich nun wegen schwerem sexuellem Missbrauch an Schutzbefohlenen vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Günzburg verantworten. Der Vorsitzende Richter Johann-Peter Dischinger wird später von einem nicht zufriedenstellendem Urteil sprechen.

