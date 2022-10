Einbruchsversuch in Kötzer Einfamilienhaus

In der Starenstraße in Kötz wollte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Einfamilienhaus verschaffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitag wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Starenstraße in Kötz einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 7 und 12 Uhr wollte sich mindestens ein bis dato unbekannter Täter über die verschlossene Haustür Zugang zum Gebäude verschaffen. Dies gelang ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand zwar nicht, jedoch wurde die Eingangstür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Starenstraße verdächtige Personen beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)