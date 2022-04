Kötz

Fahrplanaushang am Kötzer Bahnhof zerstört

Die Glasscheibe des Fahrplanaushangs am Bahnhof ging in Kötz zu Bruch. Wer hat am Ostersonntag abends verdächtige Beobachtungen gemacht?