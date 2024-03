Kötz

vor 17 Min.

Geplantes Hotel in Kötz findet Zustimmung

So soll das geplante Hotel am Ortseingang von Kleinkötz einmal aussehen.

Plus Die Pläne für ein Hotel am Kleinkötzer Ortseingang wurden überarbeitet. Was die Planer geändert haben und wie die rechtliche Lage ist.

Von Sandra Kraus

Das geplante Hotel in der Munasenke hat die erste planungsrechtliche Hürde genommen. Der Bauausschuss der zuständigen Gemeinde Kötz hat dem Hotelneubau das gemeindliche Einvernehmen mit einem einstimmigen Votum erteilt. Geplant wird das Hotel gegenüber der THW-Einfahrt direkt am Ortsbeginn der Kleinkötzer Waldsiedlung schon länger.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres war Planer Ahmet Sahin vom MBN-Bauunternehmen in Wasserburg mit den ersten Plänen für das Hotel mit 47 Zimmern im Bauausschuss vorstellig geworden. Vor allem die Höhe des Gebäudes war damals kritisiert worden. Sahin überarbeite die Planung und stellte sie jetzt dem Gremium erneut vor. Statt der ursprünglich geplanten zwei Tiefgaragen wird es nur noch eine geben. Darauf werden Sahin zufolge zwei Gebäude parallel zur B16 platziert. Das Gebäude direkt an der B16 bekommt ein Satteldach mit Flachdachgauben. Hier sind Hotelgastronomie und 17 Hotelzimmer geplant, verteilt auf Erdgeschoss, ersten Stock und Dachgeschoss. Im dahinterliegenden Gebäude sind zwei Veranstaltungsräume und weitere Hotelzimmer geplant. Im Dachgeschoss, das mit einem Flachdach abschließt, sind zwei Penthouse-Wohnungen vorgesehen.

