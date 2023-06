Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Kötz und Günzburg

Zweimal wurden in den vergangenen Tagen Autos angefahren und danach Unfallfluchten begangen. Für die Vorfälle in Kötz und in Günzburg werden Zeugen gesucht.

In Kötz wurde in der Straße Kirchberg in der Zeit von Freitag, 23. Juni, 11.15 Uhr, bis Montag, 26. Juni, Mitternacht, ein weißer Seat Leon angefahren und an der Frontstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernt sich, ohne den gesetzlichen Pflichten seiner Personalienfeststellung nachzukommen.

Während des Einkaufs wird das Auto beschädigt

Eine zweite Unfallflucht ereignete sich in Günzburg. Während eines Einkaufs wurde ein auf dem Parkplatz der Rofu-Filiale abgestellter weißer Hyundai am Montag zwischen 10 und 11 Uhr durch ein anderes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der oder die Verursacherin ist bislang unbekannt. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen die Unfälle möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)