Holzhütte des Fischereivereins in Kötz aufgebrochen

Ein gestohlener Lautsprecher und Sachschaden sind die Bilanz eines Einbruchs in Kleinkötz. Eine Holzhütte des Fischereivereins war das Ziel der Unbekannten.

Bislang unbekannte Personen sind am Sonntag zwischen 5 Uhr und 11.30 Uhr in eine Holzhütte des Fischereivereins in Kleinkötz, An der Günz, eingebrochen. Aus dieser Hütte wurde unter anderem ein Lautsprecher gestohlen. Die Unbekannten verursachten zudem einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)