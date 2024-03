Kötz

Im Kötzer Haushalt stecken dieses Jahr kräftige Investitionen

Plus Die Gemeinde hat zwar Geld auf der hohen Kante. Warum die Kämmerin trotzdem zur Vorsicht mahnt - und wofür dieses Jahr Geld ausgegeben wird.

Von Sandra Kraus

Die Gemeinde Kötz wird das Haushaltsjahr 2024 nicht nur ohne Kreditaufnahme meistern, sondern mit knapp neun Millionen Euro auch einen Rekord-Verwaltungshaushalt stemmen. Kämmerin Silvia Quenzer hatte noch mehr Gutes zu berichten: „Der Schuldenstand wird zum Jahresende auf 110.000 Euro sinken.“ Einziger Wermutstropfen ist die eher schmale Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 292.000 Euro. Quenzer: „Das ist nicht so üppig wie sonst, unsere Investitionen sind aber trotzdem möglich.“

3,3 Millionen stehen für Investitionen bereit. Sie verteilen sich auf die unterschiedlichsten Projekte. Ein großer Posten sind die 280.000 Euro für die Sanierung des Gaststättenbereichs der Günzhalle, 130.000 Euro kommen für Heizung und Entkalkungsanlage der Günzhalle dazu. Für den Spielplatz in Großkötz stehen 100.000 Euro bereit. Im sechsstelligen Bereich sind Straßenbauarbeiten am Hang der Kirchstraße (250.000 Euro) und der Gehweg an der neuen Querungshilfe der B16 (100.000 Euro). Bezahlt werden müssen auch die bereits sanierten Brücken (100.000 Euro) und die letzten Rechnungen für den neuen Bauhof (160.000 Euro).

