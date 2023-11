Kötz

In Kötz regieren Prinz Reiner I. und Prinzessin Petra I.

Plus Ein Ehepaar gibt als KNC-Prinzenpaar den Ton in Kötz an. Neben dem Duo gibt es mit Leonie I. und Felizian I. ein Jugendprinzenpaar.

Auch der Kötzer-Narren-Club (KNC) hat jetzt seine Prinzenpaare inthronisiert: beim Inthro-Ball im KNC-Vereinsheim. Mit Reiner und Petra Zahler herrschen als Prinz Reiner I. und Prinzessin Petra I. nun ein Burgauer und eine Burgauerin über Kötz.

Passive Mitglieder sind sie schon seit längerem, halfen auch immer wieder im Verein mit. Aktiv dabei ist das Ehepaar Zahler erst seit zwei Jahren, nämlich bei der Kötzer Narrenzunft. „Altersgemäß steht uns das besser“, sagt Petra Zahler scherzend. Aktiv sind sie bisher vor allem auch als Sponsoren für die KNC-Jugend aufgetreten, seit 2019 ist Rainer Zahler (51) Ehrenkappenträger. Er ist Inhaber der Burgauer Spedition RST-Transporte, seine Frau Petra (50) arbeitet im Unternehmen mit. Zeit für viele Hobbies bleibt da allerdings nicht viel. Neben dem KNC ist das für sie Schäferhundmischling Nico, für ihren Mann Reiner das BMW Cabrio.

