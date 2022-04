Kötz

06:00 Uhr

Jasmin Zimmer ist die neue Dirigentin des Blasorchesters Kötz

Plus Seit Jahresbeginn ist Saxofonistin Jasmin Zimmer in Kötz für das Blasorchester als Dirigentin tätig. Die ersten Monate waren eine besondere Herausforderung.

Von Gertrud Adlassnig

Mit neuem Elan und neuer Dirigentin startet das Blasorchester Kötz mit einem Osterkonzert in die Nachcorona-Ära. Erst seit 1. Januar hat Jasmin Zimmer den Posten der Dirigentin im Blasorchester Kötz inne. Als Nachfolgerin von Benjamin Markl ist ihr das Orchester nicht ganz fremd, denn, so erläutert Jasmin Zimmer, sie habe über ihre eigene ehemalige Arbeit an der dortigen Musikschule und Studienkollegen, die in Kötz spielen und lehren, das Blasorchester nie ganz aus den Augen verloren. Das habe ihre Entscheidung, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben, natürlich positiv beeinflusst.

