Junge Talente, große Klänge

Mit einer energiegeladenen Performance zog das Jugendkonzert des Blasorchesters Kötz zum Ende der Herbstferien viele Gäste an. Fast 40 junge Musikerinnen und Musiker der verschiedenen Vereinsgruppierungen haben sich mit Hingabe darauf vorbereitet. Das Publikum in der Kötzer Günzhalle ließ sich nur zu gerne in diese Welt der Klänge entführen. Das von der Musikalischen Leiterin Katrin Hackl ausgewählte Konzertprogramm bot dem Musikernachwuchs einen mitreißenden Einstieg in den Reichtum der konzertanten Blasmusik. Unbekümmert präsentierten sich dabei die Jüngsten, die „Musikmäuse“ der Musikalischen Früherziehung. Ihr erfrischender Gesang über bunte Herbstblätter vertrieb jeden Anflug von Novembernebel und brachte den Raum zum Strahlen. Eifrig aufspielende BOK-Kid’s ließen bei der feierlichen Europahymne ihre Musik nicht nur erklingen, sondern schienen sie tatsächlich zu erleben. Bezaubernd auch der Auftritt des Klarinettenensembles mit Marie Geiger, Carolin Stöckle, Lina Wolf und Fiona Zacher. Beim Walzer op. 39 Nr. 15 von Johannes Brahms zeigte das Quartett eine beeindruckende Mischung aus beschwingter Leichtigkeit und musikalischem Ausdruck. Die Interpretation von Hakuna Matata aus dem Disney-Film Der König der Löwen erfüllte den Saal mit einer fröhlichen, unbeschwerten Stimmung. Dem stand eine lebhafte Schülerkapelle in nichts nach. Ihr gelang es ohne Weiteres, die Zuhörer mit der rhythmischen Woodpeckers Parade mitzunehmen. Spürbar vermittelt wurde die zentrale Botschaft, sich in allen Lebenslagen eine positive Einstellung zu bewahren, von der begeisternden Jugendkapelle mit dem Klassiker Always Look on the Bright Side of Life. Mancher Zuhörer wird sich auch über einige erwachsene Instrumentalisten gewundert haben. Das vom Blasorchester zum Jahresbeginn initiierte Angebot für Erwachsene „Werde Musiker beim BOK“ zeigt hier erste Früchte. So teilten sich jetzt zwei dieser Projektteilnehmer gemeinsam mit ihren jugendlichen Kollegen die große Bühne. Text: Margit Schuster/Foto: Johann Brandner

Die Kinder und Jugendlichen des BOK nehmen ihren verdienten Applaus entgegen. Foto: Johann Brandner