Kötz freut sich über eine unerwartet hohe Gewerbesteuer

Der Haushalt der Gemeinde Kötz erreicht 2021 ein Rekordvolumen von mehr als 16 Millionen Euro.

Neben all den wenig erfreulichen Themen um eventuelle Energienot und Blackout hat es im Kötzer Gemeinderat auch einen sehr erfreulichen Tagesordnungspunkt gegeben: die Jahresrechnung 2021. Dank der „überwältigenden“ Gewerbesteuereinnahmen (Kämmerin Silvia Quenzer) hat der Haushalt der Gemeinde Kötz im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von über 16 Millionen Euro erreicht.

Mit zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahme hatte Quenzer kalkuliert, das Ergebnis war mit knapp 5,5 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch. Und so wuchs das Haushaltsvolumen 2021, mit 11,13 Millionen Euro veranschlagt, auf satte 16,25 Millionen Euro. Es lag damit 46 Prozent über dem Ansatz.

Dass trotz der Corona-Pandemie mit all ihren Erschwernissen dieses sagenhafte Ergebnis erzielt worden ist, lobten sowohl die Kämmerin als auch die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle: „Da kann man wirklich nur Danke sagen an die hiesigen Unternehmen!“ Mit großem Wohlwollen nahmen auch die Gemeinderäte diesen Tagesordnungspunkt zur Kenntnis, schließlich hängt von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ganz wesentlich ab. Das sind die Gelder, die für Investitionen zur Verfügung stehen.

Kötz profitiere von seiner Nähe zu Günzburg

Und auch die Einkommensteuerbeteiligung samt Ersatzleistungen steigt in der Gemeinde Kötz kontinuierlich auf etwas mehr als 2,27 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Ein leichter Einbruch im Jahr 2020 sei der Pandemie geschuldet, sagte die Kämmerin. Die Gemeinde Kötz profitiere als attraktiver und begehrter Wohnort von der Nähe zur Freien Kreisstadt Günzburg ebenso wie von den Arbeitsplätzen, die in der näheren Umgebung geschaffen worden sind.

Stetig ausgebaut hat die Gemeinde auch ihr Angebot für Kinderbetreuung. Etwas mehr als 400.000 Euro hat die Kommune im vergangenen Jahr dafür aufgewendet, 553.000 Euro kamen vom Staat dazu. Insgesamt hat Kötz die Aufwendungen für die Kinderbetreuung seit 2016 damit fast verdoppelt. Im Kindergarten Großkötz habe man noch ein paar Restplätze, erfuhren die Gemeinderäte. Der Pool mit der Nachbargemeinde Bubesheim habe sich bewährt, derzeit besuchten aber fast nur Kötzer Kinder die Kötzer Kitas.

Durch „moderates Wachstum und entsprechende Neubauten“, wie die Kämmerin im Rechenschaftsbericht 2021 schreibt, stiegen die Grundsteuereinnahmen von 347.000 Euro im Jahr 2020 auf nahezu 378.000 Euro im vergangenen Jahr.

Fast sechs Millionen Euro hat Kötz 2021 investiert

Mit 542.000 Euro lagen die Ausgaben für Personal geringfügig unter dem Ergebnis von 2020 (557.000 Euro), was Silvia Quenzer so erklärte: „Wir hatten 2021 weniger Personal.“ Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit insgesamt 644.000 Euro (2020: 604.000 Euro) sei „im Rahmen“, sagte Quenzer. Wenn in vier Jahren das Rathaus abbezahlt ist, werde die Umlage an die VG sinken. „Langsam, aber stetig“ steigt die Einwohnerzahl in den drei Ortsteilen Ebersbach, Kleinkötz und Großkötz. Zum Ende des Jahres 2021 lag sie bei 3296.

Insgesamt 5,9 Millionen Euro hat die Kommune im vergangenen Jahr investiert, darunter knapp 25.000 Euro für digitale Funkmelder für die Feuerwehren und 59.000 Euro für die digitale Ausrüstung und Lüftungsgeräte in der Grundschule. Für den Neubau des Kindergartens Kleinkötz wurden 2021 Gelder in Höhe von 777.000 Euro ausgegeben, Zuschüsse flossen in Höhe von 159.000 Euro. Für den Hortneubau in Großkötz wurden im vergangenen Jahr 119.000 Euro ausgegeben, 100.000 Euro Zuschüsse gab es dafür.

538.000 Euro sind in den Straßenbau unter anderem in der Waldsiedlung und für die Erschließung des Baugebiets Emmenthaler Weg geflossen, 588.000 Euro wurden für Kanalbau und die Erstellung des heuer abgeschlossenen Kanalkatasters ausgegeben. Investitionsmaßnahmen in der Verbandskläranlage schlugen mit 84.000 Euro zu Buche, für die Darlehenstilgung wurden 77.000 Euro ausgegeben.

So hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Kötz

Neue Kredite waren nicht notwendig. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kötz lag im vergangenen Jahr bei 234 Euro und damit weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (580 Euro im Jahr 2019).

Dank der sagenhaften Gewerbesteuereinnahme konnten nahezu 3,26 Millionen Euro der Rücklage zugeführt werden, im Haushaltsplan 2021 waren dafür lediglich 113.170 Euro veranschlagt worden.

Das Geld werde man unter anderem für die Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich brauchen, sagte die Kötzer Kämmerin. Bürgermeisterin Ertle bezeichnete die unverhofft hohen Rücklagen auch als „Polster in einer unruhigen Zeit“.