Kötzer Bauausschuss prüft Konzept für ein Hotel in der Munasenke

Plus Es gibt erste Pläne für ein Hotel am Kleinkötzer Ortseingang. Der Bauausschuss nimmt architektonische Anpassungen und lokale Bedürfnisse in den Blick.

Von Sandra Kraus

Ein Hotel am Ortseingang in Kleinkötz direkt an der B16 in der Munasenke? Der Bauausschuss der Gemeinde Kötz fand das vorgelegte Konzept nicht abwegig. Bürgermeisterin Sabine Ertle sagte: „Das ist grundsätzlich nicht verkehrt.“ Ahmet Sahin von MBN-Bauunternehmen in Wasserburg stellte den geplanten Neubau vor. 47 Zimmer sollen sich auf zwei Gebäude, die parallel zur B16 ausgerichtet und über eine Brücke verbunden sind, verteilen. Geparkt wird in einer Tiefgarage, ein Hotelrestaurant mit Terrasse würde nach momentaner Planung auch in den Gebäuden Platz haben. Vier Wohnungen, also keine Ferienwohnungen, sind ebenfalls vorgesehen.

Sahin wollte mit der Vorstellung seines Konzepts quasi die Stimmung im Bauausschuss ausloten. Bürgermeisterin Sabine Ertle war wichtig, dass sich die Höhe der beiden Gebäude nicht an der Höhe des Nachbargebäudes orientiert. Diese Höhe sei nicht genehmigt gewesen. Der Bauausschuss würde sich wünschen, dass die Traufhöhe des Hotelgebäudes in etwa der grünen Linie an der Fassade des Nachbargebäudes entsprechen würde. Sahin werde jetzt die neuen Höhen der B16 im Bereich der Munasenke in seine Pläne einarbeiten und für eine endgültige Entscheidung im Bauausschuss die Höhen der Hotelgebäude im Vergleich zu den Nachbargebäuden im Süden und im Westen darstellen.

