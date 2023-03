Kötzer Gemeinderat hält an der Mittelschule Wasserburg fest

Plus Der Gemeinderat in Kötz sieht mit der Zuwanderung einen wachsenden Bedarf und spricht sich gegen die Ruhend-Stellung der Mittelschule Wasserburg aus.

Auch die Gemeinde Kötz ist an der Entscheidung beteiligt, wie die Zukunft der Grund- und Mittelschule Wasserburg aussehen wird. Neben Günzburg und Bubesheim ist Kötz ein Mitglied im Schulverband Wasserburg II. Bürgermeisterin Sabine Ertle bat nun im Gemeinderat um eine Entscheidung, ob die Mittelschule Wasserburg ruhend gestellt werden solle oder nicht. Die Stadt Günzburg hatte sich mehrheitlich für das jahrgangsweise Auslaufen des Mittelschulstandorts ausgesprochen, hauptsächlich, um Räume für gebundene Ganztagsklassen der Grundschule Wasserburg zu bekommen.