Kötzer müssen Wasseruhren auch in Zukunft selbst ablesen

Plus In Kötz mussten die Bürger und Bürgerinnen ihre Wasseruhren während der Corona-Pandemie selbst ablesen. Warum das jetzt beibehalten werden soll.

Eine überschaubare Tagesordnung hatte die Gemeinschaftsversammlung der VG Kötz in der Günzhalle. Der angekündigte Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 beinhaltete lediglich einen neuen Stellenplan. Anstatt 10,85 Vollzeit-Arbeitsplätze hat die VG nun 12,25. Die Mehrung um 1,4 Vollzeitstellen hat auf die Personalkosten keine Auswirkungen, da es innerhalb des Stellenplans Verschiebungen in der Eingruppierung der Stellen gab.