So war Country Christmas mit der Andy Martin Band in Limbach

Alle Jahre wieder veranstalten die Country&Western Friends Kötz einen weihnachtlichen Country-Abend. Die Andy Martin Band brachte Schwung in die Feiertage.

Die weihnachtliche Country Night der Country&Western Friends Kötz ist bereits eine Tradition. Diesmal fand diese im Saal des Landgasthofs Jehle in Limbach statt. Peter Wroblewski, Präsident des Vereins, begrüßte das Publikum mit einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2023, bevor Andy Martin aus der Schweiz und seine Band auf die Bühne kamen.

Wie man als Schweizer zur Country Music kommt, wurde Martin, der selbst seit etwa 40 Jahren Country Music und auch in Nashville Songs aufgenommen hat, dort von Musiker-Kollegen gefragt. "Naja, normalerweise jodeln wir und melken Kühe", sagte er und grinste. Aber es sei ein bestimmter Song gewesen, der ihn damals fasziniert hat, nämlich "Honky Tonk Downstairs" von George Strait in einer Aufnahme von 1981. Auch einer seiner Bandkollegen ist zumindest bei den Country Friends kein Unbekannter: Norbert Dengler aus Stuttgart. Er spielt in der Band Pedal Steel Guitar und Banjo.

Andy Martin Band spielte auch eigene Songs

Die Musiker spielten an diesem Abend etliche Titel aus der Feder von Ray Price, aber auch viele fast vergessene Songs, wie "Just Call Me Lonesome", "Ashes Of Love" oder "Love's Gonna Live Here". Aber auch einige Titel von Martin selbst, wie "Going, Going Gone", brachte dieser mit seinen Bandkollegen mit nach Limbach. Natürlich waren auch einige Songs von Johnny Cash, Waylon Jennings und Alan Jackson im Programm.

In der Pause gab es zudem Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder. Obendrein fand noch eine Tombola statt, die Einnahmen gingen wie immer an einen guten Zweck.

Ein paar Weihnachtslieder hatte die Andy Martin Band natürlich auch mitgebracht. Ansonsten hallten einige Raritäten und Songperlen durch den Saal. Ein Beispiel ist das "Tequila Town", das Brooks & Dunn vor Jahren mal aufgenommen haben. Es gab aber Abstecher zu CCR, Willie Nelson, dem Mavericks und Buck Owens. Schöner als mit "Silent Night" und dem Don Gibson-Klassiker "Oh Lonesome Me" konnte man solch einen Abend wohl kaum beenden. (AZ)