Männer in Gemeinschaftsunterkunft geraten in Streit

Herumliegende Wäsche war offenbar der Grund für eine Auseinandersetzung in Kötz. Der eine Kontrahent schlägt dem anderen mit der Faust ins Gesicht.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Kleinkötz ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Der Grund war herumliegende Wäsche. Einer der beiden Männer schubste dabei laut Polizei seinen Kontrahenten, sodass dieser zu Boden fiel, und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Das Opfer verständigte daraufhin einen Bekannten, um seinen Kontrahenten zu beruhigen. Als dieser den Mann beruhigen wollte, wurde er von diesem beleidigt. Die dazugerufene Polizei konnte die Situation entschärfen. Der Mann wurde durch den Faustschlag nur leicht verletzt und musste nicht weiter versorgt werden. (AZ)