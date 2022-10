Mann flüchtet in Kötz vor Zivilbeamten der Polizei

Nach seiner Flucht wird ein zu einer Haftstrafe Verurteilter in einer Hecke entdeckt. Warum nun auch dessen Schwester mit der Polizei zu tun hat.

Zivilbeamte der Polizei Günzburg wollten einen Mann in Kötz verhaften, weil er eine fast dreijährige Haftstrafe antreten sollte. Dies sei nach Angaben des Polizeiberichts "dem Mann wohl nicht gelegen" gekommen, da er die Flucht antrat, als die Polizeibeamten eintrafen. Er konnte in einer Hecke des Nachbargrundstücks gestellt und festgenommen werden. Als er in das Polizeifahrzeug gebracht werden sollte, wehrte sich der Mann so massiv, dass er sich aus dem Griff der Polizeibeamten befreien und in sein Wohnhaus flüchten konnte. Dort wurde er im Anschluss widerstandslos festgenommen. Dabei beleidigte die Schwester des Mannes die Polizeibeamten mit diversen Schimpfwörtern. Beide Geschwister erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)