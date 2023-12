Mercedes-Fahrer nötigt Familie im Straßenverkehr

Nachdem er den Familienwagen in einer Kurve überholt hatte, bremste der Mercedes-Fahrer ihn zusätzlich aus. Die Polizei ermittelt die Identität des Fahrers.

Eine Familie hat sich am Donnerstag durch das Fahrverhalten eines Mercedes-Fahrers genötigt gefühlt. Das berichtet die Polizei. Die Familie war mit ihrem Ford Transit auf der Ebersbacher Straße unterwegs. In einer Kurve überholte der Mercedes das Fahrzeug. Hierbei drängte der Pkw nach Angaben der Beamten das Familienauto nach rechts. Ein Unfall konnte der Fahrer gerade noch vermeiden. Anschließend bremste der Mercedes grundlos auf eine minimale Geschwindigkeit herunter und fuhr eine Zeit mit diesem Tempo auf der außerorts gelegenen Landstraße vor der Familie her. Die polizeilichen Ermittlungen zum Mercedes-Fahrer sind aktuell noch nicht abgeschlossen. (AZ)