Mit dem Prinzenwagen zur Bundestagswahl

Ursprünglich hätte am Sonntag, 23. Februar, der traditionelle Kötzer Faschingsumzug stattgefunden. Leider ist dieser den vorgezogenen Bundestagswahlen zum Opfer gefallen. Durch die geforderten Sicherheitsbestimmungen für den Umzug, konnte nicht sichergestellt werden, dass alle Bürger ungehindert das Wahllokal in Großkötz erreichen konnten. Somit hatten die Veranstalter sich entschlossen, den Umzug abzusagen.

Icon Vergrößern Prinzessin Lea I. und Prinz Matthias II. gaben bei der Bundestagswahl ihre Stimme ab. Foto: K. Carmagnani Icon Schließen Schließen Prinzessin Lea I. und Prinz Matthias II. gaben bei der Bundestagswahl ihre Stimme ab. Foto: K. Carmagnani

Trotz allem bereiteten sich die Kötzer Narren darauf vor, diesen speziellen Tag besonders zu feiern. Schon frühmorgens trat das große Prinzenpaar, in voller Montur, den Weg zum Wahllokal an, um ihre bürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Das Ganze standesgemäß natürlich auf dem Prinzenwagen, eskortiert vom Präsidium. Auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Kötz, Sabine Ertle, ließ es sich nicht nehmen, die diesjährigen Regenten Prinzessin "Lea I." und Prinz "Matthias II." zur Urne zu begleiten. Unterstützt wurde das große Prinzenpaar von den kleinen Regenten, Prinzessin "Fiona I." und Prinz "Samuel I."

Im Anschluss fand im KNC-Vereinsheim das alljährliche Weißwurst-Frühstück für Ehrenkappenträger und Sponsoren statt. Landrat Hans Reichardt und die neuen Ehrenkappenträger Karin und Michael Müller nahmen ebenfalls daran teil. Bei Sonnenschein weitete sich gegen Mittag das Event zur großen, vereinsinternen Faschingsfeier aus. Der KNC-Familie wurde vor dem Vereinsheim vieles geboten: Fußball-Darts, Hüpfburg und Kinderschminken für die Kleinen, ein Rundum-sorglos-Paket bei Speis und Trank, ausgelassene Musik und spontane Tanzeinlagen. Viele Faschingsfreunde schlossen sich dem bunten Treiben an. So wurde der Umzugssonntag in Kötz mal ganz anders, aber nicht weniger schön und ausgelassen gefeiert.