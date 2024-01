Mit über 1,5 Promille am Steuer am Vormittag erwischt

Weil ihr Wagen am helllichten Tag Schlangenlinien fährt, wird eine Frau in Kötz von der Polizei kontrolliert. Sie ist deutlich alkoholisiert.

Am Freitagvormittag wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Schlangenlinien fahrender Wagen mitgeteilt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs überprüften die Beamten die Fahrtüchtigkeit der 36-jährigen Autofahrerin und stellten fest, dass diese einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille aufwies. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Laut Polizei erwartet die Frau nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem darf sie bis zur richterlichen Entscheidung kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen.

Autofahrer mit 1,1 Promille erwischt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer erneuten Trunkenheit im Verkehr. Hier kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen, der im Vortest einen Atemalkoholwert von knapp über 1,1 Promille aufwies. Da somit die Grenze zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat überschritten war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Da hier jedoch unklar ist, ob der Mann den Grenzwert zur Straftat auch in der Blutentnahme überschritten hat, wurde ihm sein Führerschein vorläufig belassen. (AZ)