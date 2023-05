Mobile Absauganlage entzündet sich: Fünf Arbeiter verletzt

Gerade noch rechtzeitig bemerkten fünf Arbeiter in Kötz, dass sich eine mobile Schweißrauchabsauganlage entzündete. Die Männer wurden im Krankenhaus behandelt.

Am Freitagmorgen entzündete sich bei einer Firma in der Industriestraße in Kötz eine mobile Schweißrauchabsauganlage, welche im Bereich der Fertigungshalle wegen Schweißarbeiten aufgestellt war. Aufgrund kleinster Funkenteilchen in der abgesaugten Luft entzündete sich laut Polizei die Absauganlage. Fünf Arbeiter bemerkten dies rechtzeitig und brachten die qualmende Anlage ins Freie. Dabei atmeten die Arbeiter geringe Rauchmengen ein. Die Arbeiter wurden vor Ort medizinisch versorgt und kamen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Absauganlage wurde durch die Feuerwehr gelöscht. (AZ)