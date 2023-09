Motorradfahrer prallt bei Kötz gegen tief fliegenden Vogel und verletzt sich

Ein Vogel hat einen Motorradfahrer bei Kötz im Landkreis Günzburg zu Fall gebracht. Der Biker wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vogel prallte dem 56-Jährigen auf freier Strecke gegen den Helm. Am frühen Mittwochabend befuhr der Biker die Ortsverbindungsstraße zwischen Limbach und Ebersbach. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der langgezogenen Rechtskurve zum Zusammenstoß mit dem umherfliegenden Vogel. Der Motorradfahrer erschrak, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Motorrad wurde leicht beschädigt, der Mann wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)