Narrenspektakel und Tanzzauber beim KNC Kötz

Der Hofball des Kötzer-Narren-Club begeisterte das Publikum mit atemberaubenden Auftritten. Besondere Ehrungen standen auch auf dem Programm.

Einen grandiosen Hofball erlebte der Kötzer-Narren-Club in der ausverkauften Günzhalle Kötz. Die Stimmung war von Anfang an auf dem Höhepunkt. In diesem Jahr stellte der KNC nicht nur das Programm auf die Beine, sondern übernahm selbst die Bewirtung der Gäste, da die Umbaumaßnahmen in der Küche noch nicht abgeschlossen waren.

Die Band Party Sound sorgte während den Tanzpausen für beste musikalische Unterhaltung. Doch bevor das Tanzvergnügen so richtig losging, begrüßten Jürgen Laub und erstmals auch der jungen Moderator Leon Schütz herzlich das Publikum. Der Einmarsch der Aktiven läutete den offiziellen Beginn des Hofballs ein. Anschließend wurden das Jugendprinzenpaar Leonie I. und Felizian I vorgestellt. Leonie (12), die seit neun Jahren beim KNC aktiv ist, erfüllte sich in diesem Jahr ihren lang ersehnten Wunsch, einmal Prinzessin zu sein. Aktuell ist sie Mitglied der Teenagergarde. Ihr Prinz, Felizian (16) aus Deubach, ist bereits seit zehn Jahren ein treues Mitglied des KNC und hat Fasching im Blut. Seine Eltern regierten ebenfalls schon als großes Prinzenpaar – damals war er schon als Einjähriger dabei.

17 Bilder So schön war der Hofball beim KNC Kötz Foto: Tobias Itzelberger

Das große Prinzenpaar, Petra I. und Reiner I., regieren den Kötzer-Narren-Club in diesem Jahr. Petra und Reiner aus der Markgrafschaft Burgau sind durch ihre Tochter seit 2015 dem KNC verbunden und waren von Anfang an engagierte Ballbesucher und Sponsoren. Das Faschingstreiben aber auch mal von der „anderen“ Seite der Bühne zu sehen und zu erleben, das haben sich die beiden schon immer mal gewünscht und dieser Wunsch geht dieses Jahr in Erfüllung.

Die verschiedenen Tanzgruppen des KNC zeigten an diesem Abend ihr Können und begeisterten das Publikum. Die jüngsten Mitglieder des Hofstaates, die Tanzflöhe, verzauberten mit Ihrem Motto „Hexen, hexen üüüberall“ das Publikum als süße Hexen und einen Hexer mit bunten Lichtern auf ihren Besen. Einen fabelhaften Auftritt zeigte die Kindergarde und präsentierte stolz ihre neuen Kostüme in den Farben Weiß und Blau. Die Kindershowtanzgruppe brachte mit ihrem Motto "Das Leben ist ne Party" die Stimmung zum Kochen. Die Teenagergarde begeisterte das Publikum mit ihrer starken Leistung, während das kleine Prinzenpaar ordentlich einheizte, sprichwörtlich „Gas“ gab und ihre Kollegen aus der Teenagergarde und den Hofis, ihren Freunden der Farbe, mit auf die Bühne holte.

Ein Auftritt voller Liebe mit dem Prinzenpaar aus Kötz

Das große Prinzenpaar wurde begleitet von der Zunft und versprühte bei ihrem Auftritt die volle Liebe - nicht nur zueinander, sondern auch für das Publikum und ihren Verein. Die große Prinzengarde bot mit ihrer professionellen Choreografie ein Highlight und beeindruckte mit ihrer Performance. Tanzmariechen Franzi gab ihr Debüt auf der Bühne und begeisterte mit ihrem Können. Auch die Kinder- und Jugend-Hofnarren zeigten, dass sie tanzen können, und sorgten mit Hebungen und ihrer Schabernack-Einlage zu den neuesten Pumuckl und Bibi Blocksberg-Remixes für Stimmung.

Zu kunstvollen Pyramiden stapelten sich die jungen Narren in Kötz. Foto: Tobias Itzelberger

Die Teenagershow brachte ihre Performance und Kernbotschaft "Jeder von uns ist etwas Besonderes und keiner ist so wie die anderen" eindrucksvoll auf die Bühne. Dabei erzählten sie die inspirierende Geschichte von P.T. Barnum. Trainerin Verena Staiger wurde im Training von ihrem Bruder Fabian Staiger, dem Vizeweltmeister im Tanzen, unterstützt. Der Zunft-Schlachtruf " Hü-Hott, Hü-Hott, Hü-Hott" hallte nach dem Auftritt durch den Saal. Gar nicht so einfach mit Maske, Glocken & Co. Anschließend präsentierte die Showtanzgruppe ihr Thema "Amazonen". Als abschließendes Highlight entführte das Männerballett das Publikum in die wunderbare Welt der Märchen der Gebrüder Grimm mit ihrer Darstellung von "14 auf einen Streich!".

Ehrungen beim KNC für langjährige Aktive

Die Ehrungen waren weitere besondere Momente des Abends. Die diesjährige KNC-Ehrenkappe wurde an Sponsor und „Vereinshandwerker“ Helmut Mayer verliehen. Bei der BSF-Ordensverleihung erhielten Ingo Jenning den Tanzorden und Jennifer Feldengut den Verdienstorden Stufe I von Mike des Regionalverbandes Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine. Der KNC verlieh zudem Orden für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft an Steffen Briegel, Alexander Feldengut, Lea Gagstatter, Nadja Heine, Lara Hertrich, Manuela Itzelberger und André Sauter. Weiterhin wurden Orden für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft an Gertrud Motzer und Kathrin Pfeiffer verliehen sowie einen Orden für 44 Jahre aktive Mitgliedschaft an Reiner Josef Briegel.

Natürlich wurden auch zahlreiche weitere Orden für fünf, sieben, neun und elf Jahre aktive Mitgliedschaft verliehen. Das Finale des Hofballs wurde mit einem dreifachen „Hio“ gebührend gefeiert, als sich alle Aktiven auf der Bühne verabschiedeten und die Günzhalle mit einer Polonaise füllten. (AZ)