Neue Gesichter in Schlüsselpositionen bei Alko Fahrzeugtechnik

Georg Rixecker verantwortet künftig die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei Alko in Kötz. Jörn von Ahlen startet am 1. September als neuer Marketingleiter.

Zum 1. September übergibt Frank Sager die Verantwortung für die weltweite Forschung und Entwicklung des Unternehmens Alko Fahrzeugtechnik an Georg Rixecker, 55. Der studierte Physiker hat im Bereich Werkstoffkunde promoviert, daran schlossen sich Stationen beim Max-Planck-Institut, bei der Robert Bosch GmbH und zuletzt bei Borg Warner an. Der gebürtige Saarländer verantwortete dort die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei Antriebskomponenten ebenso wie Application Engineering und Produktvalidierung und steuerte das IP-Management.

Frank Sager verabschiedet sich in den Ruhestand. Harald Hiller, vergleichbar mit einem Vorstandsvorsitzenden, sagt dazu: "Ich danke Herrn Dr. Sager auch im Namen meiner Vorstandskollegen für seinen Einsatz für das Unternehmen. Mit Dr. Rixecker arbeiten wir mit neuem Schub weiter an der Zukunftsfähigkeit unseres bestehenden Portfolios, am weltweiten Wissenstransfer und an neuen Lösungen für die Mobilität der Zukunft."

Hans Posthumus hört nach zehn Jahren als Marketingchef auf

Ebenfalls zum Monatswechsel startet Jörn von Ahlen, 50, als neuer Head of Marketing im Team des Geschäftsführers Timo Schwickart, zu dessen Aufgaben die Bereiche Verkauf und Marketing zählen. Von Ahlen ist Nachfolger von Hans Posthumus, 51. Der Niederländer hat das weltweite Marketing der Alko Fahrzeugtechnik zehn Jahre lang geleitet und will sich nach Angaben der Firma beruflich nun neu orientieren. Von Ahlen verantwortete bisher bei Epson Deutschland das Marketing für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Zuvor durchlief er verschiedene Marketing- und Sales-Stationen sowohl im Privat- als auch im Firmenkunden-Marketing in renommierten Unternehmen.

Jörn von Ahlen startet als neuer Marketingleiter bei der Alko Vehicle Technology Group. Foto: Alko Vehicle Technology Group

"Ein tiefes Verständnis für eine durchgängige Brand Strategy für unterschiedliche Geschäftsfelder, Businessmodelle und Märkte zeichnet Jörn von Ahlen aus. Ebenso punktet er mit seiner fundierten Erfahrung bei der Entwicklung eines optimalen Marketingmix. Er übernimmt von Hans Posthumus ein schlagkräftiges Team und ein gut vorbereitetes Arbeitsfeld. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen ambitionierten Projekte: Insbesondere beim Thema Digitalisierung wollen wir verschiedene Initiativen zügig vorantreiben und schnelle Ergebnisse erzielen", beschreibt Schwickart einen der Schwerpunkte. Jörn von Ahlen stammt aus Norddeutschland und hat nach seiner Lehre als Bankkaufmann International Business Administration studiert. (AZ)