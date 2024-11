Neuer Geschäftsführer für die Brink Group

Jasper Hafkamp wird neuer Geschäftsführer der Brink Group, die seit 2021 Teil der Alko/DexKo Unternehmensgruppe ist. Der neue Geschäftsführer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Mercedes-Benz Group AG und eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Management, Vertrieb und Marketing sowie After Sales und Operations, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Sein Schwerpunkt liege auf Unternehmenswachstum, dem Aufbau diverser Teams, der Markterschließung sowie der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, um die Expansion in herausfordernden Märkten voranzutreiben.

Harald Hiller, Präsident und CEO von Alko Vehicle Technology mit Sitz in Kötz, kommentiert: „Ich freue mich, dass wir mit Jasper Hafkamp eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen konnten, die unser globales Managementteam bereichern wird. Jasper wird alle Aspekte des operativen Geschäfts steuern, unsere strategischen Initiativen vorantreiben und unseren Erfolg weiter ausbauen. Wir sind zuversichtlich, dass Brink unter seiner Führung neue Höchstleistungen erzielen und unseren Stakeholdern weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten wird.“

Jasper Hafkamp sagt: „Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Brink-Gruppe und der Alko/DexKo Organisation zu sein. Die Brink-Gruppe hat eine lange Erfolgsgeschichte und ist weltweit führend bei Lösungen für Anhängerkupplungen. Ich werde mich darauf konzentrieren, unseren Kunden ein Höchstmaß an Unterstützung und die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten. (AZ)