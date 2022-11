Kötz, Offingen

vor 32 Min.

Rechtsmediziner Frank J. Reuther berichtet über spektakuläre Fälle

Das gehört unter anderem zu den Instrumenten eines Rechtsmediziners. Frank J. Reuther gibt in Kötz Einblicke in seine Arbeit.

Plus Der Krumbacher Hammermord und ein schrecklicher Unfall mit einem Gabelstapler in Neu-Ulm: Der Offinger Rechtsmediziner und forensische Psychiater Frank J. Reuther gibt Einblicke in seine Arbeit.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Wenn "Tatort"-Professor Boerne, anerkannte Koryphäe auf seinem Gebiet, zu Kommissar Thiel sagt: "Die Leiche ist seit zwei Stunden tot" – dann ist das typisch für einen Fernsehkrimi, meint Frank J. Reuther. Der Mann weiß, wovon er spricht. Der Offinger Rechtsmediziner und forensische Psychiater hat inzwischen etwa 1300 Menschen obduziert. Über seine Arbeit zur Aufklärung teils schlimmster Verbrechen hat er bei einer Veranstaltung der Volkshochschule in Kötz berichtet, die den Zuhörern starke Nerven abforderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen