Pedelec-Fahrer prallt gegen Mülltonne und stürzt auf die Fahrbahn

Ein Pedelecfahrer kommt gegen den Bordstein und prallt gegen eine Mülltonne. Bei dem Unfall zwischen Kleinkötz und Hochwang verletzt er sich am Bein.

Ein 47-jähriger Mann ist am Mittwochabend mit seinem Pedelec in Kleinkötz in Richtung Hochwang gefahren. Aus unbekannten Gründen kam er laut Bericht der Polizei Günzburg gegen den Bordstein, prallte anschließend gegen eine Mülltonne und kam auf der Fahrbahn zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann eine Beinverletzung zu. Er musste zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)