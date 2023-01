Polizei sucht nach Unfall mit Traktor bei Kötz nach Zeugen

Zwischen Oxenbronn und Kötz touchieren sich ein Auto und ein Traktor. Der Traktofahrer fährt laut Polizei einfach weiter.

Am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oxenbronn und Kötz zu einem Verkehrsunfall. Dem 35-jährigen Geschädigten kam laut Polizei mittig auf der Fahrbahn ein Traktor mit Anhänger entgegen. Nachdem es zwischen beiden Fahrzeugen zum Kontakt gekommen war, hielt der 35-Jährige Autofahrer an. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt aber ohne anzuhalten in Richtung Oxenbronn fort. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)