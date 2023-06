Streit in Gemeinschaftsunterkunft: Mann verpasst Mitbewohner eine Kopfnuss

Den Gruß eines Mannes beantwortet ein 54-Jähriger ziemlich radikal. Er bedroht ihn auch noch mit einem Schlagstock und einem Messer.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Dienstag kurz vor Mitternacht in einer Unterkunft in der Maria-Merian-Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beantwortete ein 54-Jähriger den Gruß eines 38-jährigen Mannes mit einer Kopfnuss.

Im weiteren Verlauf hielt der Ältere einen Teleskopschlagstock und ein Messer in Drohgebärde in Richtung des Mitbewohners. Auch ein anderer Mann, der schlichtend eingreifen wollte, wurde laut Polizei bedroht. Bei der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls stellten die Beamten fest, dass sowohl der 54-Jährige als auch der 38-Jährige ziemlich alkoholisiert waren. Der Schlagstock wurde abgenommen. (AZ)