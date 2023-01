Unbekannte schießen mit Luftgewehr: Eine Taube stirbt in Kötz

Die Polizei ermittelt in Kötz wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Unbekannte Personen haben eine Taube erschossen.

Laut Polizei schossen am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr bislang unbekannte Personen im Bereich der Christoph-Rodt-Straße in Kötz vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Taube. Diese erlag ihren Verletzungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)