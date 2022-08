Unbekannter beschädigt Baustellenampel bei Kötz

Zwischen Bubesheim und Kötz hat eine bislang unbekannte Person eine mobile Ampelanlage beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die mobile Ampelanlage einer Straßenbaustelle. Die Baustelle befindet sich auf der Kreisstraße GZ4 zwischen Bubesheim und Kötz unmittelbar vor dem Orteingang von Großkötz. An der Ampel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)