Unerlaubt Müll in Großkötzer Schrebergarten verbrannt

Weil sich am Samstag starker Rauch in Großkötz bildet, wird die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellt, verfeuert ein Mann alte Holzlatten.

Am Samstag gegen 17.15 Uhr wurde der Polizei Günzburg eine starke Rauchentwicklung aus einem Schrebergarten in Großkötz gemeldet. Eine Streife stellte fest, dass ein Mann in seinem Schrebergarten alte Holzlatten verbrannte.

Mann verbrennt alte Holzlatten in einem Schrebergarten in Großkötz

Dies ist laut Polizei eine unerlaubte Müllverbrennung. Außerdem entwickelte sich eine starke Hitze, sodass die Gefahr bestand, dass trotz Beaufsichtigung umliegende Bepflanzungen in Brand geraten hätten können. Das Feuer wurde von dem Mann selbstständig gelöscht. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten. (AZ)