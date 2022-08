Verkehrsunfall beim Linksabbiegen auf der B16 bei Kötz

Auf der B16 zwischen Kötz und Hochwang wollte eine Autofahrerin am Donnerstagabend eine Vorausfahrende überholen. Ihr Pech: Die Überholte wollte links abbiegen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro

Um ihre Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortsetzen zu können, bog die 47-Jährige nach links in einen Feldweg ein. Beim Linksabbiegen übersah sie laut Polizeiangaben eine 53-jährige Fahrerin, die in diesem Moment den Wagen der 47-Jährigen überholte. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)