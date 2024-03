Verkehrsunfall in Kötz: Ein Verletzter und hoher Schaden

Bei einem Auffahrunfall zwischen Günzburg und Leipheim wird ein Autofahrer verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Wegen einer Reifenpanne kam es am späten Freitagnachmittag in der Ortsstraße in Kötz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in Richtung Schneckenhofen. Aufgrund einer Reifenpanne musste der Landwirt sein Gespann abstellen. Eine 61-jährige Autofahrerin war in ihrer Sicht behindert und fuhr dem Gespann hinten auf. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte durch einen zufällig anwesenden Arzt gleich versorgt werden. Zudem kam es an beiden Fahrzeugen zu Sachschäden in Höhe von circa 17.000 Euro. (AZ)