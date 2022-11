Verlegung der Kreisstraße in Kötz: Einwendungen werden jetzt behandelt

Kurz nach dem Bahnübergang in Kleinkötz soll die neue GZ5 durch das Industriegebiet in Kleinkötz und in Deffingen und dann zum Lego-Kreisel geführt werden. Das Bild zeigt den unbeschrankten Bahnübergang in der Verlängerung der Hendrik-Lorenz-Straße.

Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)