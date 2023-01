Kötz

18:30 Uhr

Vermisster Constantin Popa: "Alles ist bisher im Sande verlaufen"

Plus Der damals 30-jährige Rumäne Konstantin Popa aus Kötz ist vor fast drei Jahren spurlos verschwunden. Was Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium dazu sagen.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Es sieht ganz so aus, als würde dieser Fall nie mehr aufgeklärt werden: Was am 31. Januar 2020 mit Constantin Popa passiert ist, bleibt auch drei Jahre danach ein Rätsel. Der damals 30-jährige Rumäne hatte sich von Großkötz aus auf den Weg zu seiner Arbeit gemacht, kam aber nie dort an. Lediglich sein Rucksack wurde später in der Nähe des Günzufers gefunden, der Mann selbst bleibt trotz mehrerer Suchaktionen bis heute vermisst. Das Aufrollen des Falls in der Fernsehsendung “ Aktenzeichen XY... Ungelöst“ hatte ebenfalls keine Erkenntnisse gebracht. „Alles ist bisher im Sande verlaufen“, sagt Thorsten Thamm, Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, auf Anfrage unserer Zeitung. Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, betont: "Die Ermittlungen gehen weiter."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen