Viel Geld für die Sanierung des Restaurants Günzhalle

Plus Die ersten Aufträge für die derzeit geschlossene Gaststätte in Kötz sind vergeben. Der Gemeinderat beschäftigte sich auch mit erfreulichen Zahlen zum Haushalt 2022.

Über ein erfolgreiches Jahr 2022 darf sich die Gemeinde Kötz freuen. Anstatt wie im Haushaltsplan verankert 2,6 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen zu müssen, konnten erfreulicherweise 460.000 Euro der Rücklage zugeführt werden. Kämmerin Silvia Quenzer legte dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2022 vor.

Eckpunkte sind dabei die Endsummen von 9,8 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 3,3 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Stolze 2,4 Millionen wurden im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet und standen damit für Investitionen zur Verfügung. Bereits fällige Ausgaben für den Bauhof-Neubau konnten so aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. Ein respektables Ergebnis der Kommune und ihren 3300 Einwohnern fanden Bürgermeisterin Sabine Ertle und der Gemeinderat, dementsprechend wurde Lob an Kämmerin und Verwaltung ausgesprochen.