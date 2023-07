Vorfahrt missachtet: Keine Verletzten bei Unfall in Kötz

Eine Frau missachtet die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin, beide stoßen zusammen. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.

Eine Frau ist am Donnerstag gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Kohlstattweg in Kötz in westlicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung Kohlstattweg/Am Krautgarten missachtete sie die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, welche von rechts kam und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet ein Bußgeld. (AZ)