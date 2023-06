Kötz

vor 33 Min.

Wasserschildkröte bei Großkötz gefunden: Wer vermisst das Tier?

Artikel anhören Shape

Auf dem Radweg in Richtung Bubesheim hat ein Passant am Sonntag eine Schildkröte gefunden. Er nahm sie über Nacht in Obhut.

Ein Passant hat am Sonntag der Polizei Günzburg mitgeteilt, dass er auf dem Radweg von Großkötz in Richtung Bubesheim eine Wasserschildkröte gefunden habe. Da sich laut Bericht der Beamten der Finder mit Schildkröten auskannte, nahm er das Tier über Nacht in Pflege. Anschließend wurde es einer geeigneten Auffangeinrichtung übergeben. Wer eine Wasserschildkröte vermisst, wird gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen