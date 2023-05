Wer hat in der Mainacht eine Gartenbank in Kötz gestohlen?

In der Nacht zum Ersten Mai ist in Kötz eine Bank von einem Grundstück verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nachträglich wurde bei der Polizei angezeigt, dass in der Freinacht vom 30. April auf den 1. Mai eine Gartenbank von einem Grundstück im Fliederweg in Kötz gestohlen wurde. Aufmerksame Anwohnerinnen und Anwohner, die zum Verbleib der Bank Angaben machen oder Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung setzen. (AZ)