Windböe schleudert Anhänger bei Kötz von der Straße

Ein Windstoß ist so heftig, dass er den Anhänger eines Autofahrers zwischen Großkötz und Bubesheim von der Fahrbahn schleudert.

Ein 34-Jähriger war am Freitagnachmittag mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger mit Planenaufbau, auf der Kreisstraße 4 von Großkötz in Richtung Bubesheim unterwegs. Dabei wurde laut Polizei der Anhänger von einer starken Windböe erfasst und von der Fahrbahn geschleudert. Der Anhänger kippte im angrenzenden Grünstreifen zur Seite. Am Wagen sowie dem Anhänger entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)