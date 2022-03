Zwei Unfallfluchten: In Kötz hat die Polizei schon erste Hinweise

Nahezu täglich begehen Personen im Straßenverkehr auch mit kleinen Schäden Unfallflucht. In Kötz versprechen Zeugenaussagen einen schnellen Ermittlungserfolg.

In Burgau sucht die Polizei bislang unbekannte Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Gartenzaun an der Einmündung der Bürgermeister-Lauter-Straße in den Zollberg mit einem Fahrzeug angefahren und beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, machten sie sich aus dem Staub. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900.

Erfolg versprechende Ermittlungen nach Unfallflucht in Kötz

In Kötz wurde am Montag gegen 11.50 Uhr ein in der Ortsstraße in Kötz auf dem Parkplatz eines Hauses abgestelltes Auto angefahren und beschädigt. Die unbekannten Personen entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Ermittler der Polizeiinspektion Günzburg stufen die Beobachtungen des Zeugen als Erfolg versprechend ein, um die Unfallverursacher zu ermitteln. (AZ)