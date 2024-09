Auch in Zukunft darf kein Weg an den Landwirten vorbeiführen

An den Landwirten im Landkreis kam man Anfang dieses Jahres buchstäblich nicht vorbei. Protestplakate, Traktorkorso und Streikaktionen machten sehr deutlich, dass ohne die Bäuerinnen und Bauern vieles nicht läuft. Entsprechend sportlich nahmen es die meisten, die wirklich nicht vorbei kamen, als die Traktoren in Günzburg oder in Krumbach vorfuhren. Im Gegenteil: Es gab Applaus am Straßenrand, es gab verständnisvolle, wohlwollende und zustimmende Kommentare in den Sozialen Netzwerken. Und es gab auch die, die sich den Frust der Bauern zunutze machen wollten.

Rebekka Jakob