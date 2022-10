Bahntrasse Ulm–Augsburg: Die Bevölkerung will endlich gehört werden

Plus Vieles spricht für die geplante Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg. Aber es gibt auch berechtigte Kritik daran, vor allem an der Art und Weise, wie die Bahn kommuniziert.

Mit Eisenbahnromantik hatte die Demo- und Infoveranstaltung in Großanhausen gegen die geplante Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg freilich wenig zu tun. Vielmehr erhitzt die geplante Schnellbahntrasse die Gemüter der Bevölkerung. Und das kann man durchaus verstehen. Die Sorgen der Menschen, die von den Planungen der vier möglichen Trassen, einem einhergehendem Brückenbauwerk und einem Tunnel zwischen Unterknöringen und Kleinbeuren betroffen sind, haben ihre Berechtigung.