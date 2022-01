Baumschutzverordnung abgelehnt: Naturschutz verschieben wir auf morgen

Plus Während alle Welt debattiert, was sich gegen den Klimawandel tun lässt, scheint das auf lokaler Ebene nicht angekommen zu sein. Wie ein Beispiel aus Burgau zeigt.

In der Sache sind sich alle einig: Bäume sind wichtig. Sie ohne Grund zu fällen, ist nicht in Ordnung. Doch wenn es darum geht, wie man sie konkret schützt, gehen die Meinungen auseinander. Das war schon in Günzburg so, als der Stadtrat eine Baumschutzverordnung mit deutlicher Mehrheit ablehnte – nachdem junge Leute eine Kastanie erklommen hatten, um für eine solche Regelung zu demonstrieren. Und so lief es jetzt auch im Burgauer Stadtrat. Das "Argument" der Gegner einer Verordnung lautete, man wisse nichts davon, dass in der Stadt jemand einfach so etwas fällt. Und in Privateigentum einzugreifen, gehe gar nicht. Na dann: Schaffen wir am besten alle Gesetze ab!

