Bei der Günzburger Feuerwehr muss wieder Ruhe einkehren

Plus Ein interner Konflikt bei der Feuerwehr Günzburg beeinträchtigt nicht nur die harmonische Zusammenarbeit. Er nimmt Schaden am Vertrauen in der Bevölkerung.

Feuer hat eine enorme Zerstörungskraft. Das wissen vor allem Feuerwehrmänner- und -frauen, die nicht umsonst oft als "Helden" betitelt werden. Sie lernen, dass eine Brandbekämpfung noch lange nicht zu Ende ist, wenn man keine Flammen mehr sieht. Glutnester müssen gesucht werden, damit sich diese nicht wieder entzünden und sich zu einem erneuten Flächenbrand entfachen.

Eine vergleichbar brenzlige Situation droht der Günzburger Feuerwehr durch die Querelen im internen Kreis aktiver Kameradinnen und Kameraden. Auch wenn nur eine kleine Zahl oder ein Grüppchen an der Qualität und der Einsatzfähigkeit zweifelt, kann dies großen Schaden nehmen. Unsicherheit wird gesät, das Vertrauen in der Bevölkerung geschwächt. In der Feuerwehr erleben Kameradinnen und Kameraden Extremsituationen, in denen zwischen Leben und Tod oft nur Minuten liegen. Da muss man sich blind vertrauen können. Darum ist der Umgang unter- und miteinander entscheidend. Loyalität ist gerade deswegen bei der Feuerwehr nicht nur ein Wort.

